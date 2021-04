Advertising

TuttoFanta : ?#SAMPDORIA: sensazioni positive sui recuperi a pieno di #Bereszynski ed #Ekdal. Out #Ramirez per un problema al gi… - sportli26181512 : Probabili formazioni Torino-Napoli: aggiornamenti: Tra i granata Sirigu, negativizzato, prova ad esserci. Gattuso,… - salvione : Probabili formazioni Cagliari-Roma: aggiornamenti - TuttoFanta : ?#JUVENTUS: poche speranze di recupero per #Chiesa contro la Fiorentina ?? - blab_live : #Ligue1, #SDROM @StadeDeReims @OM_Officiel l’OM prova a salvare la stagione. Probabili formazioni, #pronostico e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

CAGLIARI - Nel Cagliari modifiche forzate in mediana per Semplici che perderà Nainggolan per squalifica per la sfida alla Roma . Nei giallorossi Fazio torna al posto dello squalificato Ibañez . Turn ...MILANO - Nell' Inter , Conte medita di inserrire la stessa squadra della gara con lo Spezia ma Eriksen viene insidiato da uno fra Sensi e Vecino . Nel Verona torna Zaccagni sulla trequarti, da ...Non può sbagliare il Valencia nel match casalingo che lo vedrà opposto al Deportivo Alaves. I padroni di casa hanno infatti conquistato soltanto due punti nelle ultime quattro gare e sono reduci dalla ...Probabili formazioni Genoa-Spezia – Padroni di casa a caccia della vittoria per sancire quasi definitivamente la conquista della salvezza. Ospiti chiamati alla prova del nove per cercare di evitare di ...