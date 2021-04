Navalny annuncia, metto fine allo sciopero della fame (Di venerdì 23 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny fa sapere di aver deciso di mettere fine allo sciopero della fame annunciato il 31 marzo per chiedere cure adeguate per i forti dolori alla schiena e alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere Alexieifa sapere di aver deciso di mettereto il 31 marzo per chiedere cure adeguate per i forti dolori alla schiena e alle ...

