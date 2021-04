Misiani: “Conte e Draghi, Recovery simile? Il governo di prima non era fatto di pippe” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il Recovery Fund del governo Draghi è uguale a quello del governo Conte? Risponde Antonio Misiani che nel precedente esecutivo era viceministro di Roberto Gualtieri, all’Economia: “Il tempo è sempre galantuomo, non è che il governo di prima fosse fatto da pippe e quello attuale di geni assoluti. Il piano non cambia moltissimo rispetto a quello precedente, anche perché quello precedente era stato fatto in linea con gli obiettivi indicati dall’UE. Il governo Draghi rispetto al precedente può costruire una governance e delle regole semplificate che consentano davvero di spendere questi soldi”. Il senatore di Bergamo, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per ilFund delè uguale a quello del? Risponde Antonioche nel precedente esecutivo era viceministro di Roberto Gualtieri, all’Economia: “Il tempo è sempre galantuomo, non è che ildifossedae quello attuale di geni assoluti. Il piano non cambia moltissimo rispetto a quello precedente, anche perché quello precedente era statoin linea con gli obiettivi indicati dall’UE. Ilrispetto al precedente può costruire una governance e delle regole semplificate che consentano davvero di spendere questi soldi”. Il senatore di Bergamo, ...

