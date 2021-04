Advertising

giornaleradiofm : Mediaset, Tribunale annulla delibere assemblee senza Simon: (ANSA) - MILANO, 23 APR - Il Tribunale Civile di Milano… - fisco24_info : Mediaset, Tribunale annulla delibere assemblee senza Simon: Efficacia retroattiva per il voto della Fiduciaria di V… - iconanews : Mediaset, Tribunale annulla delibere assemblee senza Simon - Lauromora73 : RT @BezziIgor: @Corriere Mediaset dopo l’intervista: Screen shot fatto Pistocchi. Ci vediamo in tribunale. ?? - agenzia_nova : #Economia Ad Agenzia Nova, il professore #GiulioSapelli parla della recente sentenza del tribunale di Milano c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Tribunale

Agenzia ANSA

... con sentenza di primo grado del 22 aprile 2021, accogliendo le richieste di Simon Fiduciaria, ha annullato una delibera dell'assemblea didel giugno 2018. Secondo ill'articolo ...Le cause relative a queste due impugnazioni sono state a suo tempo riunite daldi Milano. ...accolto il ricorso di Simon con il conseguente annullamento delle relative delibere di. ...(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il Tribunale Civile di Milano, con sentenza di primo grado del 22 aprile 2021, accogliendo le richieste di Simon Fiduciaria, ha annullato una delibera dell'assemblea di ...rifiutando persino di rinviare l’entrata in vigore delle nuove regole fino al pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul nostro ricorso”. Video: In vigore il Dl anticovid ...