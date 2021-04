“Ma c’è scritta la soluzione!”. I soliti ignoti, quello che succede è clamoroso. Amadeus in estremo imbarazzo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ai soliti ignoti di ieri sera, ospite-detective del giorno era il grande Alessandro Tersigni, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche questa volta si è giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Alessandro Tersigni è iniziata bene. L’attore romano non commette nessun errore fino all’ignoto numero 5, quando accade l’incredibile. Si tratta di Pamela, 37 anni. Tersigni chiede l’indizio e la ragazza rivela: “È un genere che o piace o non piace”. Ma un gesto dell’ignoto attira l’attenzione dei fan del programma. Pamela, infatti, mentre recita l’indizio abbassa lo sguardo e sembra leggere sulla mano. Quando poi Amadeus le chiede di aprire il passaporto, spunta un biglietto. “Si era scritta gli indizi come a scuola?”, chiede divertito il conduttore. Ma a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Aidi ieri sera, ospite-detective del giorno era il grande Alessandro Tersigni, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche questa volta si è giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Alessandro Tersigni è iniziata bene. L’attore romano non commette nessun errore fino all’ignoto numero 5, quando accade l’incredibile. Si tratta di Pamela, 37 anni. Tersigni chiede l’indizio e la ragazza rivela: “È un genere che o piace o non piace”. Ma un gesto dell’ignoto attira l’attenzione dei fan del programma. Pamela, infatti, mentre recita l’indizio abbassa lo sguardo e sembra leggere sulla mano. Quando poile chiede di aprire il passaporto, spunta un biglietto. “Si eragli indizi come a scuola?”, chiede divertito il conduttore. Ma a ...

