M5s, scaduto l'ultimatum su Rosseau (Di venerdì 23 aprile 2021) Casaleggio si prepara a dare l'addio ai Cinquestelle. Non si placano le polemiche sul video di Grillo. La Lega chiede le dimissioni della sottosegretaria Macina dopo l'attacco a Giulia ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 aprile 2021) Casaleggio si prepara a dare l'addio ai Cinquestelle. Non si placano le polemiche sul video di Grillo. La Lega chiede le dimissioni della sottosegretaria Macina dopo l'attacco a Giulia ...

Conte fa melina e Casaleggio punta su "Dibba" Ignorati dall'ex premier, deciso a liberarsi di tutte le sovrastrutture del vecchio M5s. Ignorato l'ultimatum di Casaleggio, scaduto ieri, sul ripiano dei debiti, l'avvocato foggiano aspetta che a ...

