Lo studio che smentisce il governo | “Il coprifuoco non serve”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dovremo convivere ancora a lungo, purtroppo, con il, orario di rientro a casa forzato che alDraghi pare particolarmente caro, almeno quanto al precedente Conte bis. Una misura difesa strenuamente dal premier e dal ministro della Salute Roberto Speranza e che contestata da ristoratori e commercianti che chiedono, con l’arrivo del bel tempo, di poter tornare a guadagnarsi da vivere. E invece toccherà ancora rinchiuderci in casa allo scattare delle 22, con l’idea di una cena fuori che si fa, ovviamente molto meno allettante per i potenziali clienti. Il tutto nonostante il parere di diversi esperti, che hanno messo in discussione la bontà della misura. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, per il Comitato tecnico-scientifico sarebbe opportuno privilegiare “una gradualità e progressività di allentamento delle misure di ...