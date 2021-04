L'Italia torna in giallo, Iss: non è un libera tutti (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Italia torna quasi tutta in giallo. Dal 26 aprile in zona arancione solo Basilicata, Calabria, Puglia,Sicilia e Valle d'Aosta. Resta invece rossa la Sardegna, unica regione Italiana che aveva ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) L'quasi tutta in. Dal 26 aprile in zona arancione solo Basilicata, Calabria, Puglia,Sicilia e Valle d'Aosta. Resta invece rossa la Sardegna, unica regionena che aveva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo trent'anni il vinile torna a superare il cd in Italia. Nei primi tre mesi dell'anno le vendite di vinili sono… - Agenzia_Ansa : L'Italia torna a tingersi di giallo. Solo la Sardegna resta in rosso. In area arancione solo cinque Regioni: Basili… - rtl1025 : ?? L'Italia torna tingersi di giallo. Sono, infatti, in area arancione solo 5 #Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia… - Giancagt6 : Coronavirus, 'a fine maggio tutta Italia arancione e rossa': torna il lockdown? La conferma dallo staff di Roberto… - CNike60 : RT @Cinzy08_: 23 Aprile 2021 ??Nuovi progetti per Özge(8per l'esattezza) ??Özge a giorni arriverà in Italia (4 progetti italiani... Tra fi… -