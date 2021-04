Libere di essere, il festival di Di.Re (Di venerdì 23 aprile 2021) Il festival Libere di essere, organizzato dai Centri Di.Re in collaborazione con l’Auditorium Parco della Musica di Roma con la consulenza di serena Dandini, si svolgerà al 7 al 9 di maggio. Gli “eventi di avvicinamento” (per questo che si configura come un’iniziativa culturale) sono dedicati ai libri, a dei percorsi cominciati il 16 aprile che si concluderanno nella terza tappa il 30 quando Carbone dialogherà con Luisa Passerini, SabrinaRagucci e FrancescaSocrate a proposito della “Quarta età. Uno sguardo maturo”. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildi, organizzato dai Centri Di.Re in collaborazione con l’Auditorium Parco della Musica di Roma con la consulenza di serena Dandini, si svolgerà al 7 al 9 di maggio. Gli “eventi di avvicinamento” (per questo che si configura come un’iniziativa culturale) sono dedicati ai libri, a dei percorsi cominciati il 16 aprile che si concluderanno nella terza tappa il 30 quando Carbone dialogherà con Luisa Passerini, SabrinaRagucci e FrancescaSocrate a proposito della “Quarta età. Uno sguardo maturo”. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

