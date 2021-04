L’ex Ad e Presidente di Scania, Franco Fenoglio a Tpi: “Bene lo stop di Cina su Iveco, ma ora l’Italia intervenga con un piano industriale” (Di venerdì 23 aprile 2021) La mancata vendita di Iveco al gruppo cinese Faw Jiefang è stata accolta con soddisfazione dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Lo stop peraltro era nell’aria da giorni, perchè la nuova offerta avanzata dal gruppo cinese non rispecchiava le attese di Exor, la holding presieduta da John Elkann che controlla Cnh Industrial. La tutela dell’interesse nazionale ha dunque prevalso, sulle ragioni del mercato perchè Iveco produce beni strategici e la cessione ai cinesi, che avrebbe comportato un trasferimento di tecnologie avanzate anche nel settore della difesa, è stata guardata sin dall’inizio con sospetto dal governo italiano, al punto che Palazzo Chigi ha minacciato addirittura di invocare il potere speciale della golden power per bloccare la trattativa. Sull’interruzione dei negoziati è intervenuto anche ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) La mancata vendita dial gruppo cinese Faw Jiefang è stata accolta con soddisfazione dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Loperaltro era nell’aria da giorni, perchè la nuova offerta avanzata dal gruppo cinese non rispecchiava le attese di Exor, la holding presieduta da John Elkann che controlla Cnh Industrial. La tutela dell’interesse nazionale ha dunque prevalso, sulle ragioni del mercato perchèproduce beni strategici e la cessione ai cinesi, che avrebbe comportato un trasferimento di tecnologie avanzate anche nel settore della difesa, è stata guardata sin dall’inizio con sospetto dal governo italiano, al punto che Palazzo Chigi ha minacciato addirittura di invocare il potere speciale della golden power per bloccare la trattativa. Sull’interruzione dei negoziati è intervenuto anche ...

