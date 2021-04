Le colonne sonore della nostra vita (Di venerdì 23 aprile 2021) Ognuno di noi ha delle musiche che diventano così nostre da diventare o di interi periodi. Sfido chiunque a dire il contrario, sentire quelle singole note che ti riportano ad un periodo, rievocano ricordi, etichettano un vissuto. Ti basta ascoltare un intro musicale in un negozio o mentre giri le stazioni radio quando guidi. Vuoi o non vuoi ti regalerà un ricordo o un’emozione, ti farà ricordare del passato andato, di una persona che ami, di un amico che è ancorato al tuo presente da anni e anni, degli inizi di un amore andato o di qualcuno che il destino lo ha portato via. Tutto questo può fare una musica? Eh già. Il compito più difficile per me sarebbe indicarne solo alcune, perché la mia memoria musicale ha indicizzato interi periodi colmi di musica. Che invenzione la musica, sono solo 7 note alternate tra loro che possono raccontare così tanto di noi. Ma loro ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 23 aprile 2021) Ognuno di noi ha delle musiche che diventano così nostre da diventare o di interi periodi. Sfido chiunque a dire il contrario, sentire quelle singole note che ti riportano ad un periodo, rievocano ricordi, etichettano un vissuto. Ti basta ascoltare un intro musicale in un negozio o mentre giri le stazioni radio quando guidi. Vuoi o non vuoi ti regalerà un ricordo o un’emozione, ti farà ricordare del passato andato, di una persona che ami, di un amico che è ancorato al tuo presente da anni e anni, degli inizi di un amore andato o di qualcuno che il destino lo ha portato via. Tutto questo può fare una musica? Eh già. Il compito più difficile per me sarebbe indicarne solo alcune, perché la mia memoria musicale ha indicizzato interi periodi colmi di musica. Che invenzione la musica, sono solo 7 note alternate tra loro che possono raccontare così tanto di noi. Ma loro ...

Advertising

SpettacoloDaily : Spotify e Oscar 2021: ecco quali sono le colonne sonore più ascoltate - CinemApp_Cinema : Nexo_Digital - RT @NonSoloCinema: “I Maestri delle Colonne Sonore” in attesa della #Nottedeglioscar su… - CinemApp_Cinema : Oggi @SpotifyItaly svela le colonne sonore più ascoltate sulla piattaforma fra i film in finale agli #Oscars e i gr… - mariobianchi18 : Il #23aprile 1936 nasceva #RoyOrbison. Il primo successo, Ooby Dooby, del '56, poi dal rock virò al country scriven… - PIEMME979 : @FrancescaCphoto Lo conoscono in pochi Carlo Cerroni Fa molte colonne sonore. Questa è 'Don't lose your Heart' -

Ultime Notizie dalla rete : colonne sonore Tutte le novità della Filarmonica TRT ... dedicando particolare attenzione ai punti d'incontro tra la mu - sica "colta" e gli altri generi che con essa si sono confrontati e mescolati, quali il jazz, le colonne sonore e la musica popolare. ...

Martin Scorsese produttore del musical Fascinating Rhythm, sulla vita di George Gershwin Gershwin ha composto anche molte colonne sonore prima di morire nel 1937, a causa di un tumore al cervello, all'età di 38 anni. John Carney ha molta esperienza nel campo dei film musicali avendo già ...

“I Maestri delle Colonne Sonore” su Nexo+ NonSoloCinema Nahaze, pubblicato il singolo Behind: il significato della canzone [VIDEO] Disponibile in tutti i digital store il nuovo singolo di Nahaze, Behind. La canzone è inclusa nella colonna sonora della serie Netflix Zero Pubblicato il nuovo singolo di Nahaze, Behind. Il brano, ...

Federica Alba Due dei suoi ultimi lavori sono stati scelti per far parte della colonna sonora di Yasuke. Flying Lotus, quali canzoni sono state scelte?

... dedicando particolare attenzione ai punti d'incontro tra la mu - sica "colta" e gli altri generi che con essa si sono confrontati e mescolati, quali il jazz, lee la musica popolare. ...Gershwin ha composto anche molteprima di morire nel 1937, a causa di un tumore al cervello, all'età di 38 anni. John Carney ha molta esperienza nel campo dei film musicali avendo già ...Disponibile in tutti i digital store il nuovo singolo di Nahaze, Behind. La canzone è inclusa nella colonna sonora della serie Netflix Zero Pubblicato il nuovo singolo di Nahaze, Behind. Il brano, ...Due dei suoi ultimi lavori sono stati scelti per far parte della colonna sonora di Yasuke. Flying Lotus, quali canzoni sono state scelte?