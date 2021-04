Il Principe Filippo, una guida per William: “Lo ha preparato a diventare Re” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Principe Filippo non è stato solo un nonno per William, bensì una guida verso il trono: lo ha istruito e supportato, lo ha preparato a diventare il futuro Re d’Inghilterra. Nessuno sa con certezza se sarà Carlo a diventare Re dopo la Regina Elisabetta, ma ciò che è sicuro, invece, è che William, proprio come suo padre, ha dovuto fare i conti con il fantasma della corona. Il Duca di Edimburgo, deceduto lo scorso 9 aprile, manca già a corte, non solo alla sua amata Lilibeth, ma anche a William e, sebbene si trovi ormai in America da sua moglie Meghan Markle, anche Harry dovrà affrontare la sua assenza. Secondo i biografi ufficiali dei reali, Robert Lacey e Penny Junor, Filippo ha cercato di essere molto più di un ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilnon è stato solo un nonno per, bensì unaverso il trono: lo ha istruito e supportato, lo hail futuro Re d’Inghilterra. Nessuno sa con certezza se sarà Carlo aRe dopo la Regina Elisabetta, ma ciò che è sicuro, invece, è che, proprio come suo padre, ha dovuto fare i conti con il fantasma della corona. Il Duca di Edimburgo, deceduto lo scorso 9 aprile, manca già a corte, non solo alla sua amata Lilibeth, ma anche ae, sebbene si trovi ormai in America da sua moglie Meghan Markle, anche Harry dovrà affrontare la sua assenza. Secondo i biografi ufficiali dei reali, Robert Lacey e Penny Junor,ha cercato di essere molto più di un ...

