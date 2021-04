Ida Platano parla di come reagirebbe se Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornassero a Uomini e Donne (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne ha fatto sorgere spontanea una domanda: come reagirebbe la dama se il suo ex Riccardo Guarnieri e la sua attuale compagna Roberta Di Padua tornassero in studio? A rispondere a questo interrogativo è stata proprio la parrucchiera. Ida ha infatti rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine e ha ammesso che le fa ancora strano vedere Riccardo accanto ad un’altra donna: Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ritorno di Idaha fatto sorgere spontanea una domanda:la dama se il suo exe la sua attuale compagnaDiin studio? A rispondere a questo interrogativo è stata proprio la parrucchiera. Ida ha infatti rilasciato un’intervista amagazine e ha ammesso che le fa ancora strano vedereaccanto ad un’altra donna: Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere ...

