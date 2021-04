Ian Somerhalder e Paul Wesley svelano alcuni retroscena su “Vampire Diares” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il racconto dei due attori Per otto stagioni grazie a “The Vampire Diaries” i fan hanno imparato a “conoscere” e apprezzare i due fratelli Salvatore, interpretati da Ian Somerhalder e Paul Wesley. La serie ha dato la fama ai due attori che sono anche diventati amici come hanno spiegato e raccontato in un’intervista a “Today”, nel corso della quale hanno anche ricordato le scene cui sono più legati. Entrambi in maniera unanime hanno svelato che la loro scena preferita è stata quella dell’incontro tra Damon e Stefan all’aldilà nel corso dell’ultima stagione. Una sort di Reunion ricordata così da Wesley:“Penso che il rapporto tra i fratelli sia stato il più importante”. Mentre Somerhalder ha detto: “Abbiamo trascorso un sacco di belle e perfette serate estive in Georgia insieme. Eravamo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Il racconto dei due attori Per otto stagioni grazie a “TheDiaries” i fan hanno imparato a “conoscere” e apprezzare i due fratelli Salvatore, interpretati da Ian. La serie ha dato la fama ai due attori che sono anche diventati amici come hanno spiegato e raccontato in un’intervista a “Today”, nel corso della quale hanno anche ricordato le scene cui sono più legati. Entrambi in maniera unanime hanno svelato che la loro scena preferita è stata quella dell’incontro tra Damon e Stefan all’aldilà nel corso dell’ultima stagione. Una sort di Reunion ricordata così da:“Penso che il rapporto tra i fratelli sia stato il più importante”. Mentreha detto: “Abbiamo trascorso un sacco di belle e perfette serate estive in Georgia insieme. Eravamo ...

