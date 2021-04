Giuseppe Dave Seke, chi è l’astro nascente della (seconda) generazione Netflix (Di venerdì 23 aprile 2021) A scuola gli dicevano: farai l’avvocato o l’attore. Dopo una parentesi da magazziniere, entra nel cast di Zero, la serie di cui tutti parlano. Lo prendono il giorno del suo 24esimo compleanno. Oggi, come Marracash che ha incontrato, vuole “rimanere sempre coi piedi per terra ma la testa avanti” (Foto: Netflix) di Clara Ramazzotti In un Paese che pronuncia la N word senza farsi troppe domande, Zero, la serie Netflix disponibile dal 21 aprile, permette di parlare e riflettere sulla cultura nera italiana, quella che gli americani chiamano “blackness” e che esiste anche qui. Si tende spesso a non vederla e a non conoscerla, ad aspettare che sia un giornale o un account Instagram straniero a metterci di fronte alle domande giuste. E difatti, pur essendo un progetto ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) A scuola gli dicevano: farai l’avvocato o l’attore. Dopo una parentesi da magazziniere, entra nel cast di Zero, la serie di cui tutti parlano. Lo prendono il giorno del suo 24esimo compleanno. Oggi, come Marracash che ha incontrato, vuole “rimanere sempre coi piedi per terra ma la testa avanti” (Foto:) di Clara Ramazzotti In un Paese che pronuncia la N word senza farsi troppe domande, Zero, la seriedisponibile dal 21 aprile, permette di parlare e riflettere sulla cultura nera italiana, quella che gli americani chiamano “blackness” e che esiste anche qui. Si tende spesso a non vederla e a non conoscerla, ad aspettare che sia un giornale o un account Instagram straniero a metterci di fronte alle domande giuste. E difatti, pur essendo un progetto ...

Advertising

lunalupino : RT @staseranonesco: un momentino di orgoglio padovano per giuseppe dave seke che è un arcellano doc ?? #ZeroNetflix - zazoomblog : Giuseppe Dave Seke chi è l’astro nascente della (seconda) generazione Netflix - #Giuseppe #l’astro #nascente… - TwitGinger : Abbiamo intervistato il protagonista e il regista di #ZeroNetflix ! - elliegguevara : RT @staseranonesco: un momentino di orgoglio padovano per giuseppe dave seke che è un arcellano doc ?? #ZeroNetflix - elis_milani : RT @staseranonesco: un momentino di orgoglio padovano per giuseppe dave seke che è un arcellano doc ?? #ZeroNetflix -