Finti allarmi bomba per non pagare i debitori, denunciato

Tempo di lettura: 2 minuti

Giugliano (Na) – Indebitato e non riuscendo a pagare i suoi debitori per giustificarsi con gli stessi diceva che non riusciva a prelevare il denaro dalle Poste e da due agenzie bancarie. E per avvalorare questa tesi faceva chiamate anonime segnalando negli uffici la presenza di ordigni esplosivi. Insomma lanciava allarmi infondati e per questo è stato denunciato per procurato allarme. Il fatto è avvenuto a Varcaturo, alla periferia di Giugliano (Na). Protagonista della vicenda un 45enne del luogo. L'uomo, il 3 e il 9 aprile scorsi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla Procura di Napoli Nord, ha chiamato all'Ufficio Postale di via Domitiana e alle 2 filiali bancarie della fascia costiera di Giugliano. Ha segnalato degli allarmi bomba ...

