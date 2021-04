Elisabetta Gregoraci ‘snobba’ la D’Urso e accetta l’ospitata della Venier

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5,ha deciso di concedersi una lunga intervista dalla‘snobbando’ laLa splendida show girl calabrese, domenica 25 aprile, sarà ospite nel salotto di Mara. A Domenica In, l’ex di Flavio Briatore sicuramente rivivrà tutti i momenti vissuti nella casa più spiata d’Italia ma sicuramente non mancheranno nemmeno momenti più intimi, che riguardano la sua vita passata. Terminata la sua esperienza al GFVip,si è concessa a pochi salotti televisivi e non è passata inosservata la sua assenza in quelli di Barbaranon si è mai sottoposta alle domande...

Advertising

Laura0656 : @RebsRebssss @lully24987 @zorzi_gaia Va be' Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Maria Teresa Ruta sono conosciutis… - eliqueen123 : RT @eleuonir: Complimenti a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi che con la loro classe e la loro intelligenza evitano di andare da una det… - mgcguitarz : #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta greg… - kogane_28_ : RT @eleuonir: Complimenti a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi che con la loro classe e la loro intelligenza evitano di andare da una det… - iamyanchor : RT @eleuonir: Complimenti a Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi che con la loro classe e la loro intelligenza evitano di andare da una det… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Ancheinvita tutti a vaccinarsi in occasione del "Vax - Day" in programma in Calabria, in 8 punti vaccinali, sabato 24 e domenica 25 aprile. La show - girl di Soverato , dalla pagina ...Ditutti ricordano il matrimonio con Briatore, la dolorosa separazione e una bellezza disarmante, ma conosciamola meglio! Nata l'8 febbraio 1980 sotto il segno dell'Acquario , ...Con gli anni però anche i presentatori sono cambiati. Basti pensare alle prime edizioni con Gigi e Ross insieme a Fatima Trotta, arrivando alla conduzione di Gigi D’alessio, Elisabetta Gregoraci o ...Per il blocco intrattenimento, il sito “TvBlog” anticipa la presenza di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e Rocio Munoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova.