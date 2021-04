Decreto Sostegni bis: le ultimissime su Tosap, Tari e sconti bollette (Di venerdì 23 aprile 2021) L’elaborazione e il completamento del Decreto Sostegni bis si sta rivelando più complessa ed articolata del previsto, tanto che il provvedimento non arriverà prima della metà della prossima settimana, e si spera comunque entro il mese di aprile. D’altronde in gioco c’è un nuovo scostamento di bilancio molto consistente, pari a circa 40 miliardi di euro. Tra i vari interventi predisposti dall’Esecutivo con il secondo maxi-provvedimento economico del Governo, che si accompagna al Decreto Riaperture e che si combina alla stesura del Recovery Plan, vi sono novità, anche per quanto riguarda la sospensione di alcune tasse come la Tosap o la Tari, ed inoltre sono previsti degli sconti sulle bollette. Non solo: già ampiamente annunciati gli indennizzi ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 aprile 2021) L’elaborazione e il completamento delbis si sta rivelando più complessa ed articolata del previsto, tanto che il provvedimento non arriverà prima della metà della prossima settimana, e si spera comunque entro il mese di aprile. D’altronde in gioco c’è un nuovo scostamento di bilancio molto consistente, pari a circa 40 miliardi di euro. Tra i vari interventi predisposti dall’Esecutivo con il secondo maxi-provvedimento economico del Governo, che si accompagna alRiaperture e che si combina alla stesura del Recovery Plan, vi sono novità, anche per quanto riguarda la sospensione di alcune tasse come lao la, ed inoltre sono previsti deglisulle. Non solo: già ampiamente annunciati gli indennizzi ...

