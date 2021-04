Crudelia: Emma Stone è in cerca del successo in un nuovo spot (Di venerdì 23 aprile 2021) L'attrice Emma Stone sarà la protagonista del film Crudelia e un nuovo spot mostra il tentativo di ottenere successo dell'aspirante stilista. Crudelia, il nuovo film in arrivo su Disney+ e nelle sale americane, ha uno spot inedito che mostra la protagonista interpretata da Emma Stone. Nel video si assiste infatti alla spettacolare entrata in scena della giovane che spera di farsi strada nel mondo della moda nonostante il suo talento non venga riconosciuto. Il film con protagonista Emma Stone racconterà le origini di Cruella, in italiano chiamata Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) L'attricesarà la protagonista del filme unmostra il tentativo di otteneredell'aspirante stilista., ilfilm in arrivo su Disney+ e nelle sale americane, ha unoinedito che mostra la protagonista interpretata da. Nel video si assiste infatti alla spettacolare entrata in scena della giovane che spera di farsi strada nel mondo della moda nonostante il suo talento non venga riconosciuto. Il film con protagonistaracconterà le origini di Cruella, in italiano chiamataDe Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney. ...

Disney+, tutte le novità in arrivo a maggio 2021 Inoltre, per coloro che attiveranno l'accesso VIP dal 28 maggio sarà possibile vedere il nuovo film Crudelia con Emma Stone. Ecco la lista completa divisa per piattaforme, enjoy! Novità Star REBEL ...

Disney+, tutte le novità in arrivo a maggio 2021 Un nuovo mese sta per cominciare e le novità in arrivo su Star e Disney+ sono piuttosto interessanti. Il catalogo andrà ad arricchirsi con diverse produzioni originali e tanti contenuti meno recenti p ...

