Comune Roma | cominciata gara progettazione per sette nuove linee tram

(Di venerdì 23 aprile 2021)– Dalla tranvia della Musica alla nuova linea Barletta-Clodio; dalla metrotranvia linea H Anagnina-Torre Angela, al prolungamento della linea G oltre Tor Vergata; dalla tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo alla linea Vigna Clara-Mancini; fino al nuovo collegamento per il Parco dell’Appia Antica. È partita laper ladi 33 chilometri dipercollegamenti divisi in cinque lotti. Sono tutti progetti previsti nel Piano urbano della mobilita’ sostenibile. La scadenza per la presentazione delle offerte e’ fissata al 19 maggio 2021. Cosi’ in un comunicato ildi. “Realizziamo una nuova rete di infrastrutture per. In questo modo facciamo un altro ...