Circular economy | al via il contest nazionale 2021 di SeedUp

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Circular economy

askanews

... prende il via la quarta edizione del contest nazionale "Dall'idea all'impresa green", la sfida promossa da SeedUp e rivolta alle start up che operano nella green e, in particolare ...... in cooperation with CIPPEC, Fedesarrollo, COMEXI and OECD) 5pm CEST /12 am BRT 19 May - Post - Covid Recovery (Bruegel in cooperation with Real Instituto Elcano and CER) 26 May -(...Sono molto soddisfatto perché abbiamo visto crescere nel corso degli anni l'affidabilità, la concretezza, e le potenzialità di successo di questi progetti nelle traiettorie imprenditoriali della green ...(Teleborsa) - Al via la call per la quarta edizione del contest nazionale di SeedUp "Dall’idea all’impresa green" rivolto alle start up che operano nella green e circular economy, in particolare nei ...