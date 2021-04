Cesare Bocci: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlia, fratello, Instagram (Di venerdì 23 aprile 2021) Torna questa sera su Rai 1 il varietà gioco Top Dieci, condotto come sempre da Carlo Conti. Due le squadre che si affronteranno, una è composta da Paola Minaccioni, Cesare Bocci e Loretta Gocci. Cesare Bocci: chi è, età, carriera Cesare Adolfo Bocci è nato il 13 settembre 1957 a Camerino sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha iniziato ad interessarsi alla recitazione all’età di 23 anni: si è iscritto alla scuola di recitazione del suo paese, muovendo i primi passi presso la Compagnia della Rancia di Tolentino. Poco dopo ha deciso di trasferirsi a Roma, dove ha cominciato a confrontarsi con il mondo del cinema, ma anche della televisione e del teatro. Nel 1988 ha debuttato nella serie televisiva Zanzibar di Marco Mattolino e nel 1990 sul grande schermo recitando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Torna questa sera su Rai 1 il varietà gioco Top Dieci, condotto come sempre da Carlo Conti. Due le squadre che si affronteranno, una è composta da Paola Minaccioni,e Loretta Gocci.: chi è, età,Adolfoè nato il 13 settembre 1957 a Camerino sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha iniziato ad interessarsi alla recitazione all’età di 23 anni: si è iscritto alla scuola di recitazione del suo paese, muovendo i primi passi presso la Compagnia della Rancia di Tolentino. Poco dopo ha deciso di trasferirsi a Roma, dove ha cominciato a confrontarsi con il mondo del cinema, ma anche della televisione e del teatro. Nel 1988 ha debuttato nella serie televisiva Zanzibar di Marco Mattolino e nel 1990 sul grande schermo recitando ...

