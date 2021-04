Caos riaperture | così il decreto Covid è diventato una presa in giro per i ristoratori

(Di venerdì 23 aprile 2021) La montagna ha partorito un topolino, come era d’altronde lecito aspettarsi da un governo che, tra i suoi primi atti, ha visto confermata e blindata la poltrona del ministro della Salute Roberto Speranza. Come dire: “Non vi è piaciuta la linea di Conte? Rassegnatevi, faremo le stesse cose, se possibile anche peggio”. Eecco che dopo giorni di protesta, richieste d’aiuto da parte di commercianti e, prese di posizioni forti da parte di alcuni governatori e una frattura interna alla maggioranza, l’esecutivo Draghi è arrivato a partorire un assurdo schema che suona come l’ennesimainverso quei poveri cittadini ormai da oltre un anno in attesa di un rinsavimento da parte di chi li governa. I ristoranti potrannotornare a lavorare la sera, come era auspicabile, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos riaperture

Il Tempo

Non usa mezzi termini Riccardo Padovano , presidente della Confcommercio Pescara, che a seguito dei contestati provvedimenti del nuovo decreto covid sulledel Governo Draghi, in vigore dal ..."Ilnon aiuta. La confusione che regna sulle date di riapertura e soprattutto sugli orari, con un coprifuoco inspiegabilmente mantenuto alle 22, sta creando una percezione internazionale di ...Non usa mezzi termini Riccardo Padovano, presidente della Confcommercio Pescara, che a seguito dei contestati provvedimenti del nuovo decreto covid sulle riaperture del Governo Draghi, in vigore ...Oltretutto non avendo previsto prima deroghe ad ogni normativa per le riaperture, e quindi non potendo montare gazebo all'esterno del locale, ogni sera diventerebbe una avventura: se piove ...