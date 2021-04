Boltiere | 25 aprile in collaborazione con la parrocchia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nella giornata di domenica, ricorrono come ogni anno le celebrazioni del 25. Giornata in cui viene ricorda la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Per il comune di, il programma quest’anno risulta ancora necessariamente influenzato dalle disposizioni anti contagio in corso. Il sindaco Osvaldo Palazzini interverrà alla fine della messa delle 10.30 alla chiesale del paese. A seguire verrà depositata una corona di alloro in onore di tutti i caduti sia presso la Torre Civica sia presso il Cimitero Comunale. Tale manifestazione intende prima di tutto procedere nelle modalità normative attualmente previste per non creare la possibilità di avere alcun tipo di assembramento. L’Amministrazione Comunale intende ringraziare in particolar modo il parroco Don Giuseppe che ha fornito la ...