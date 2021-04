Blitz in hotel: 45 persone a tavola, multa e sospensione dell'attività (Di venerdì 23 aprile 2021) Quarrata (Pistoia), 23 aprile 2021 - Quarantacinque persone a tavola. E la (maxi) sanzione è servita, sia per il titolare che per i commensali. Con tanto di stop di cinque giorni per l'attività. È ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 aprile 2021) Quarrata (Pistoia), 23 aprile 2021 - Quarantacinque. E la (maxi) sanzione è servita, sia per il titolare che per i commensali. Con tanto di stop di cinque giorni per l'. È ...

Ultime Notizie dalla rete : Blitz hotel Blitz in hotel: 45 persone a tavola, multa e sospensione dell'attività Perché, secondo le norme previste sia in zona rossa che in arancione, gli hotel possono stare aperti e offrire servizio di ristorazione, ma solo e soltanto se chi mangia pernotta nelle camere. Regola ...

Blitz in hotel: 45 persone a tavola, multa e sospensione dell'attività E sarebbe appunto questa doppia anima il nocciolo della questione. Perché, secondo le norme previste sia in zona rossa che in arancione, gli hotel possono stare aperti e offrire servizio di ...

