Apple ecco Thermal Touch, la futuristica tecnologia AR che trasforma ogni superficie in un touch screen (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel 2015 Apple aveva acquisito Metaio, una compagnia che si occupava di realtà aumentata. Uno dei prodotti più interessanti di Metaio, che era stato ovviamente adocchiato da Apple, era il Thermal touch. Proprio per questo Apple lo aveva brevettato nell'anno dell'acquisizione, anche se poi non ci furono risultati tangibili, dato che il Thermal touch non è mai stato implementato in nessun device della compagnia. Il progetto però a quanto pare non è stato affatto abbandonato: Apple ha rinnovato il brevetto a fine 2020. Che i tempi siano finalmente maturi? La tecnologia è probabilmente destinata ad essere utilizzata nei futuri head-mounted display di Apple (cuffie o occhiali MR) e fa uso ...

