WhatsApp Pink | attenzione a questo falso aggiornamento

(Di giovedì 22 aprile 2021) Gli utenti Android dovrebbero diffidare dei messaggi che vengono diffusi sue altre importanti piattaforme di messaggistica e promettere di fornire un nuovo tema a colori per. Travestito daufficiale per l’app di chat, il tema “” è in realtà una variante del malware che il ricercatore ESET Lukas Stefanko ha analizzato di recente. “è una versione aggiornata del worm di risposta automaticadi cui abbiamo scritto a gennaio. La versione aggiornata del Trojan non risponde automaticamente solo ai messaggi di, ma anche ai messaggi ricevuti su altre app di messaggistica istantanea, il che potrebbe essere il motivo della sua apparente più ampia diffusione “, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Pink

Alla larga da. L'apparentemente innocua modifica dell'interfaccia grafica può esporre il telefono al furto di dati. L'allarme degli esperti. Non lasciatevi ingannare dall'aspetto carino. Da qualche ...Sappiamo bene che l'app di messaggistica del gruppo Facebook non offre numerose opzioni per personalizzare il tema e, a tal proposito," è questo il suo nome " farebbe leva su questa ...WhatsApp in versione rosa sta spopolando tra le chat degli utenti negli ultimi giorni. Purtroppo, però, non si tratta di una trovata di sensibilizzazione né di una campagna pubblicitaria. Facendo leva ...WhatsApp Pink: la nuova truffa. Com’è noto, le possibilità di personalizzare il tema di WhatsApp non sono tantissime. WhatsApp Pink: cos’è? Come difendersi. Se siete tra i malcapitati della nuova truf ...