Violenze in residenza per malati: 5 operatori sanitari fermati (Di giovedì 22 aprile 2021) Cinque misure cautelari a Palermo per operatori di un centro residenziale per persone malate nel quartiere Brancaccio, accusate di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'operazione dei ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 aprile 2021) Cinque misure cautelari a Palermo perdi un centro residenziale per persone malate nel quartiere Brancaccio, accusate di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'operazione dei ...

Advertising

LaPresse_news : Palermo, violenze in residenza per malati: cinque misure cautelari - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: #Palermo, a Brancaccio, botte e violenze in una residenza per disabili:5 provvedimenti L'operazione dei Carabinieri VIDE… - TgrRaiSicilia : #Palermo, a Brancaccio, botte e violenze in una residenza per disabili:5 provvedimenti L'operazione dei Carabinieri… -