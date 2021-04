Vinci Casa giovedì 22 aprile 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di giovedì 22 aprile 2021) Vinci Casa giovedì 22 aprile 2021. L’estrazione di giovedì 22/04/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, giovedì 22 aprile ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021)22. L’estrazione di22/04/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.22...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa giovedì 22 aprile 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - beppeinterista : @AndreaInterNews Verona in casa e Crotone..Cristo va bene tutto ma ste due partite le vinci io - Lega_Massa : Domani alle 10.00 l'On. Manfredi Potenti sarà in visita alla casa di reclusione di Massa. Alle 12.00 è prevista una… - Maya51031588 : @DSantanche @Mirith_ Uniti si vinci ,x cui il cdx ,deve mandare a casa questo elemento incapace , mi chiedo di cost… - fabiusfox : A quest'ora con un nostro 100% arabica,con una miscela o con un tè a casa o in ufficio, con un fantastico comodato… -