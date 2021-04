Vaccini: Germania, Francia e Spagna corrono più di noi (Di giovedì 22 aprile 2021) La mappa europea del contagio, aggiornata ieri, mette in rosso scuro solo la Valle d’Aosta, il resto del paese resta in rosso. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha fatto anche i conti sui vaccinati italiani: al 18 aprile hanno ricevuto almeno una dose il 21,3% della popolazione (la settimana precedente erano il 18,1%). La Germania è al 23,7%, la Francia al 23,8%, la Spagna al 24,2%. L’Italia però supera di una incollatura la Germania per le immunizzazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 aprile 2021) La mappa europea del contagio, aggiornata ieri, mette in rosso scuro solo la Valle d’Aosta, il resto del paese resta in rosso. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha fatto anche i conti sui vaccinati italiani: al 18 aprile hanno ricevuto almeno una dose il 21,3% della popolazione (la settimana precedente erano il 18,1%). Laè al 23,7%, laal 23,8%, laal 24,2%. L’Italia però supera di una incollatura laper le immunizzazioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MediasetTgcom24 : Media: in Germania via libera ai vaccini a tutti a fine maggio #coronavirus - MauroCapozza : RT @erretti42: “Il 13 marzo Figliuolo vara il nuovo Piano vaccini e l’Italia inizia a precipitare: terza il 14 e 15 marzo, scavalcata anche… - iltirreno : Intanto l’Italia supera la Germania per immunizzazioni complete (prima e seconda dose) - MarcoCantamessa : RT @ultimenotizie: Vaccini per tutti a fine maggio, senza più tener conto di alcuna priorità per le diverse categorie: in #Germania potrebb… - RobertoZucchi11 : L’Europa perde pezzi sui vaccini ma la Germania vuole darle poteri sanitari -