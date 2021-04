Trova la moglie nel suo bar in compagnia del rivale: spara e fugge con il figlio minorenne (Di giovedì 22 aprile 2021) Trova la moglie nel suo bar in compagnia del rivale. Ha visto sua moglie in compagnia di un altro uomo all’interno del suo locale, così è entrato e ha sparato quattro colpi contro il rivale. L’uomo di 36 anni è poi fuggito a bordo della sua auto in compagnia del figlio di 17 anni. Le forze dell’ordine lo hanno poi rintracciato poco lontano dal centro storico di Novellara. Ha visto la moglie in compagnia di un altro uomo all’interno del suo bar situato nel centro storico di Novellara, nel Reggiano. Ha fatto quindi irruzione nel locale e ha iniziato a litigare con la consorte, chiedendole spiegazioni per quanto visto. Dopo un’accesa discussione, l’uomo ha aperto il fuoco contro il ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 aprile 2021)lanel suo bar indel. Ha visto suaindi un altro uomo all’interno del suo locale, così è entrato e hato quattro colpi contro il. L’uomo di 36 anni è poi fuggito a bordo della sua auto indeldi 17 anni. Le forze dell’ordine lo hanno poi rintracciato poco lontano dal centro storico di Novellara. Ha visto laindi un altro uomo all’interno del suo bar situato nel centro storico di Novellara, nel Reggiano. Ha fatto quindi irruzione nel locale e ha iniziato a litigare con la consorte, chiedendole spiegazioni per quanto visto. Dopo un’accesa discussione, l’uomo ha aperto il fuoco contro il ...

