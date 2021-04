Traffico Roma del 22-04-2021 ore 15:30 (Di giovedì 22 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione circolazione in aumento ma senza particolari difficoltà sulla carreggiata esterna delle Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Ardeatina Traffico intenso lungo la galleria Giovanni XXIII e successivamente su via Pineta Sacchetti per chi Babbo c’è attenzione su via Cristoforo Colombo Perché a causa di un incidente sono state chiuse le carreggiate le centrali e laterali in direzione del centro vicino via Accademia degli Agiati previste deviazioni su via dei Georgofili prudenza anche nelle centro sempre per un incidente che ha comportato la chiusura di via Pietro Cossa 3 a via Muzio Clementi a Lungotevere dei Mellini in questo caso il divieto di transito è necessario anche per l’olio sulla sede stradale infine sono possibili ulteriori rallentamenti nei momenti di maggior ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione circolazione in aumento ma senza particolari difficoltà sulla carreggiata esterna delle Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Ardeatinaintenso lungo la galleria Giovanni XXIII e successivamente su via Pineta Sacchetti per chi Babbo c’è attenzione su via Cristoforo Colombo Perché a causa di un incidente sono state chiuse le carreggiate le centrali e laterali in direzione del centro vicino via Accademia degli Agiati previste deviazioni su via dei Georgofili prudenza anche nelle centro sempre per un incidente che ha comportato la chiusura di via Pietro Cossa 3 a via Muzio Clementi a Lungotevere dei Mellini in questo caso il divieto di transito è necessario anche per l’olio sulla sede stradale infine sono possibili ulteriori rallentamenti nei momenti di maggior ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia, tre arresti Due arresti in carcere, uno ai domiciliari e tre divieti di dimora sono stati eseguiti stamane dai carabinieri del Comando Provinciale di Bari e dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, ...

Al via cantieri isole ambientali di Ostia Antica e Casal Bertone Obiettivo è dare la possibilità ai cittadini di poter vivere in sicurezza gli spazi sotto casa, liberi da traffico e smog ', dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'intervento nel borgo ...

Ambulanza si ribalta dopo un incidente mentre portava un bambino in ospedale: 4 feriti Quattro persone sono rimaste ferite a Roma in un incidente stradale che ha coinvolto un'ambulanza mentre stava trasportando un bambino in ospedale.

