(Di giovedì 22 aprile 2021) Il CorriereSera fa il punto sulla disfatta del pianospiegando comefatto a defilarsi le squadre che, di fatto, fatto naufragare il progetto L’invece era legata a due condizioni, che ci fosse l’dioppure che si dimostrasse all’antitrust la posizione dominante dell’. Ifatto leva su questo per. Secondo il quotidiano nessuna delle 12 squadre rischia qualcosa perché dalle parole del presidente, Ceferin, e da quelle di Gravina non emergerebbe la volontà di sanzionarle, considerando che la loro esclusione dalle coppe europee sarebbe un danno per le ...

Advertising

napolista : #Superlega, i fuoriusciti hanno approfittato della mancata adesione di Uefa e Fifa per sfilarsi Secondo il Corsera… - mesanti64 : @mirkonicolino Mi confermi che i fuoriusciti della SuperLega hanno da pagare una penale? Questo avallerebbe il cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega fuoriusciti

Sky Sport

C'è però una clausola che potrebbe far risparmiare la spesa ai club: le sanzioni relative all'abbandono della Super League sembrano dipendere anche dalle entrate delle squadre durante il ...... quando tuttavia le motivazioni erano ben altre, i risultatidal terreno di gioco rischiano di essere bypassati, o, ancora peggio, sminuiti. Dal Covid alla, i debiti del calcio ...Paolo Maldini, direttore del Milan, si scusa pubblicamente per la vicenda SuperLega e lo fa ai microfoni di Sky Sport: 'Sicuramente non dobbiamo cambiare i principi dello sport fatti di meritocrazia e ...Sono bastate appena 48 ore per far saltare in aria la Superlega, progetto messo in piedi dalle big d'Europa, tra cui le italiane Juventus, Inter e ...