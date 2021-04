Super Lega, Laporta: “Siamo aperti al dialogo, ma l’attuazione di questo progetto è una necessità” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Barcellona è l’ultimo in ordine cronologico dei 12 club della Super Lega a parlare e lo fa attraverso il suo presidente, Joan Laporta, ecco le sue parole a TV3: “Dobbiamo mantenere una posizione prudente. La SuperLega è una necessità, ma l’ultima parola spetterà ai nostri partner. Dovrà essere una competizione attraente, basata su meriti sportivi. Noi difendiamo i campionati nazionali e Siamo aperti a un dialogo con la UEFA. Abbiamo bisogno di più risorse per rendere il calcio un grande spettacolo e penso che ci sarà un’intesa. Ci sono state pressioni su alcuni club, ma la proposta è ancora valida. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutte queste varabili devono essere tenute in considerazione, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Barcellona è l’ultimo in ordine cronologico dei 12 club dellaa parlare e lo fa attraverso il suo presidente, Joan, ecco le sue parole a TV3: “Dobbiamo mantenere una posizione prudente. Laè una, ma l’ultima parola spetterà ai nostri partner. Dovrà essere una competizione attraente, basata su meriti sportivi. Noi difendiamo i campionati nazionali ea uncon la UEFA. Abbiamo bisogno di più risorse per rendere il calcio un grande spettacolo e penso che ci sarà un’intesa. Ci sono state pressioni su alcuni club, ma la proposta è ancora valida. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutte queste varabili devono essere tenute in considerazione, ...

Advertising

LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - angelomangiante : Il flop della super lega dimostra come la soluzione elitaria non sia la via d'uscita per i top club. Serve un piano… - RivistaUndici : «È inspiegabile il fatto che i tifosi delle squadre meno ricche stiano festeggiando per il fallimento del progetto… - uva_nicola : Dalla Super Lega una cosa l'abbiamo capita: quanto sia forte la UEFA e quanto grandi siano gli interessi alle sue s… - CampiMinati : @marcovarini Decisivo il bonus da 2 milioni in caso di qualificazione alla Super Lega. -