Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – Fornire informazioni sempre più trasparenti e leggibili, mettendo il cittadino al centro. E' uno dei principi della transizione digitale che il Gruppo Cap ha fatto suo e in questo, incredibile a dirsi, il Covid ha dato una spinta, stavolta positiva. "Forse l'unico aspetto positivo del Covid è che ci ha fatto uscire dalla comfort zone consentendo di metterci in discussione su questi temi. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo fatto un grosso salto qualitativo in questo anno e mezzo", dice all'AdnKronos Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap.

Sostenibilità, Gruppo Cap: 'Informazioni trasparenti e leggibili, cittadino al centro'