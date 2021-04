Promessa del calcio lascia tutto per diventare sacerdote

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 22 aprile 2021) Quando Dio chiama non c’è nulla al mondo che possa trattenere. La storia di questo ragazzo lo dimostra in tutta la sua potenza. Si chiama Samuel Piermarini, ed era considerato da tutti come una vera e propriadel. Anche dalla Roma, che lo voleva portare in prima squadra, offrendogli cosìciò che L'articolo proviene da La Luce di Maria.