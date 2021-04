Processo a Grillo jr: anche il sottosegretario M5s alla Giustizia parla di complotto di Salvini (Di giovedì 22 aprile 2021) Il video di Grillo continua a creare gravi imbarazzi anche tra i pentastellati al governo. Tra le più in difficoltà, in questa fase critica, Anna Macina, sottosegretario alla Giustizia M5s, che da avvocato, al Corriere della Sera difende una causa persa e legge persino fantomatici complotti guidati da Salvini. “Grillo parla da padre, va capito” Il video di Grillo è “l’urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico”, dice la Macina, che però riconosce che “doveva essere evitato. Dispiace per quello che è successo ma riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la politica”. LEGGI anche Ragazza stuprata, il complottismo dei grillini: "Che coincidenza, la difende ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il video dicontinua a creare gravi imbarazzitra i pentastellati al governo. Tra le più in difficoltà, in questa fase critica, Anna Macina,M5s, che da avvocato, al Corriere della Sera difende una causa persa e legge persino fantomatici complotti guidati da. “da padre, va capito” Il video diè “l’urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico”, dice la Macina, che però riconosce che “doveva essere evitato. Dispiace per quello che è successo ma riconduciamolosfera privata e lasciamo fuori la politica”. LEGGIRagazza stuprata, il complottismo dei grillini: "Che coincidenza, la difende ...

Ultime Notizie dalla rete : Processo Grillo "Vi spiego perché la legge dà torto a Grillo " I fatti per i quali indaga la procura risalgono alla notte del 16 luglio del 2019 e potrebbero aprire le porte del processo per Ciro Grillo assieme agli amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e ...

Il potere della resistenza Il video di Beppe Grillo che si è scagliato contro la ragazza che ha denunciato per stupro suo ... Chiunque è innocente fino a sentenza definitiva e qui non c'è ancora nemmeno un processo. Stiamo ...

Grillo e la difesa del figlio, Conte: "Comprendo l'angoscia di Beppe, ma non trascurare dolore ragazza e f... la Repubblica “Giulia Bongiorno? Conflitto d’interessi: nel caso di stupro e di Ciro Grillo agisce da legale o da senatrice?” La sottosegretaria Anna Macina (M5s) all'attacco. E ce l'ha anche con Renzi: "Il senatore di Italia Viva sosteneva si fosse indagato su suo padre perché suo genitore e il video di Boschi che piange pe ...

"Vi spiego perché la legge dà torto a Grillo" L'ex comico "assolve" il figlio colpevolizzando la vittima che non ha denunciato subito. Ma l'avvocato Elisabetta Aldrovandi spiega il Giornale.it perché Ciro Grillo può andare a processo (e rischiare ...

