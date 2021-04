Oscar 2021: chi sono i quindici conduttori della rassegna (Di giovedì 22 aprile 2021) Saranno ben 15 i conduttori dell’edizione 2021 Anche quest’anno, agli Oscar 2021 (25 aprile) è stata premiata la formula di più conduttori che si alterneranno sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Ci sono attori che hanno vinto statuette o sono stati candidati. È il caso dei vincitori dell’anno scorso Joaquin Phoenix premiato per “Joker” e di Renée Zellweger, premiata per il film “Judy”. Ci saranno poi Brad Pitt e Laura Dern vincitori , sempre nel 2020 del titolo di miglior attore- attrice non protagonista (Pitt ha trionfato con Cliff Booth di C’era una volta a… Hollywood e la Dern con “A Marriage Story). C’è poi il regista del film rivelazione, “Parasite” primato come miglior film, ovvero a Bong Joon-Ho e poi Halle Berry, Miglior attrice nel 2002 con “Monster’s ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Saranno ben 15 idell’edizioneAnche quest’anno, agli(25 aprile) è stata premiata la formula di piùche si alterneranno sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Ciattori che hanno vinto statuette ostati candidati. È il caso dei vincitori dell’anno scorso Joaquin Phoenix premiato per “Joker” e di Renée Zellweger, premiata per il film “Judy”. Ci saranno poi Brad Pitt e Laura Dern vincitori , sempre nel 2020 del titolo di miglior attore- attrice non protagonista (Pitt ha trionfato con Cliff Booth di C’era una volta a… Hollywood e la Dern con “A Marriage Story). C’è poi il regista del film rivelazione, “Parasite” primato come miglior film, ovvero a Bong Joon-Ho e poi Halle Berry, Miglior attrice nel 2002 con “Monster’s ...

