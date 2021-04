Ora sono le Regioni (tutte) a chiedere di ritardare il coprifuoco fino alle 23:00 (Di giovedì 22 aprile 2021) Sul coprifuoco alle 22 il braccio di ferro con il governo non è finito anche dopo il via libera alle riaperture dal 26 aprile. Ad attaccare sono le Regioni, molte della Lega che porta avanti la ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 aprile 2021) Sul22 il braccio di ferro con il governo non è finito anche dopo il via liberariaperture dal 26 aprile. Ad attaccarele, molte della Lega che porta avanti la ...

Advertising

borghi_claudio : No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di… - RobertoBurioni : Avete presente quelle varianti con le quali vi terrorizzano? I vaccini sono in grado di massacrarle. Tutte. Tranqui… - EnricoLetta : Gli investimenti di #NextGenerationEu sono una svolta. Ma, per ora, solo per la fase post Covid. L’obbiettivo deve… - LaGattara__ : @ManuRMark Quindi ora altre 2 settimane di zona rossa .. con i focolai in tutte le scuole della mia città, per fort… - infoitinterno : Ora sono le Regioni (tutte) a chiedere di ritardare il coprifuoco fino alle 23:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sono Il presidente. Matteo Truffelli: condivisione e speranza, segni dell'Azione Cattolica Penso ai tantissimi ragazzi dell'Acr, che forse quest'anno non hanno potuto godere pienamente della vita associativa perch molte attività parrocchiali sono sospese, ma che non vedono l'ora di tornare ...

Champions, dal Milan alla Lazio, 5 squadre in 8 punti: occhio al Napoli ...77 miliardi , quei soldi sono ossigeno puro. Senza quelli, sopravvivere al presente e costruirsi un ... Davanti a tutti, per ora, c'è il Milan, a 66. Il cui vantaggio sulle inseguitrici s'assottiglia ...

Marotta e Scaroni, le dimissioni ora sono un dovere istituzionale Corriere dello Sport.it Civitavecchia, il caso del porto di Roma senza i fondi per le capitali I soldi sono usciti dalla porta, ma rientrati dalla finestra. Un ingresso “secondario” che, però, non fa dormire sonni completamente tranquilli. Nei rivoli dei 237 miliardi ...

Boudot ospite d'onore In attesa di sapere quando gli ippodromi verranno riaperti al pubblico, oggi a Roma si corrono Parioli e Regina Elena. Il top jockey francese farà coppia con Mordimi, uno dei cinque appartenenti ai Bo ...

Penso ai tantissimi ragazzi dell'Acr, che forse quest'anno non hanno potuto godere pienamente della vita associativa perch molte attività parrocchialisospese, ma che non vedono l'di tornare ......77 miliardi , quei soldiossigeno puro. Senza quelli, sopravvivere al presente e costruirsi un ... Davanti a tutti, per, c'è il Milan, a 66. Il cui vantaggio sulle inseguitrici s'assottiglia ...I soldi sono usciti dalla porta, ma rientrati dalla finestra. Un ingresso “secondario” che, però, non fa dormire sonni completamente tranquilli. Nei rivoli dei 237 miliardi ...In attesa di sapere quando gli ippodromi verranno riaperti al pubblico, oggi a Roma si corrono Parioli e Regina Elena. Il top jockey francese farà coppia con Mordimi, uno dei cinque appartenenti ai Bo ...