Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula tra lacrime, ‘colpita alla nuca, vidi Luca a terra’ (2) (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – “Quella sera arrivati in via Bartoloni abbiamo salutato Giovanni Princi (già condannato in abbreviato a 4 anni, ndr.) e disse che doveva fare un ‘impiccietto’ con una moto, forse rubata, mise nel mio zaino una busta marrone, tipo quella del pane, con il bordo superiore arrotolato. Nella denuncia – ha aggiunto – dissi che ero andata a casa sua e poi al pub a piedi e non in macchina perché ero convinta che Princi avesse fatto qualcosa nella mia macchina e ho pensato che se era successo quel casino c’era qualcosa che non andava e volevo che io e Luca rimanessimo fuori da questa storia. Non pensavo a Princi, pensavo solo a Luca”. Durante la testimonianza di Anastasiya il padre di Luca Sacchi è uscito dall’aula in lacrime. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – “Quella sera arrivati in via Bartoloni abbiamo salutato Giovanni Princi (già condannato in abbreviato a 4 anni, ndr.) e disse che doveva fare un ‘impiccietto’ con una moto, forse rubata, mise nel mio zaino una busta marrone, tipo quella del pane, con il bordo superiore arrotolato. Nella denuncia – ha aggiunto – dissi che ero andata a casa sua e poi al pub a piedi e non in macchina perché ero convinta che Princi avesse fatto qualcosa nella mia macchina e ho pensato che se era successo quel casino c’era qualcosa che non andava e volevo che io erimanessimo fuori da questa storia. Non pensavo a Princi, pensavo solo a”. Durante la testimonianza diil padre diè uscito dall’in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. C'è attesa per l'audizione della fidanzata Anastasiya, accusat… - TV7Benevento : Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula tra lacrime, ‘colpita alla nuca, vidi Luca a terra’ (2)... - TV7Benevento : Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula tra lacrime, ‘colpita alla nuca, vidi Luca a terra’... - annamaria_ff : RT @Tg3web: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. C'è attesa per l'audizione della fidanzata Anastasiya, accusat… - thonyromano : RT @Tg3web: Nuova udienza a Roma nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. C'è attesa per l'audizione della fidanzata Anastasiya, accusat… -