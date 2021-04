MotoGP: Binder on top in Oliveira's 'den' (Di giovedì 22 aprile 2021) After the two Losail rounds, KTM set itself the goal of forgetting all about that tough track and starting over in Europe with the 2021 RC16 , scoring a solid result at Portimao to make up for a ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) After the two Losail rounds, KTM set itself the goal of forgetting all about that tough track and starting over in Europe with the 2021 RC16 , scoring a solid result at Portimao to make up for a ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Brad Binder conquista il miglior risultato KTM a Portimao in questo difficile inizio di stagione. 'È andat… - corsedimoto : MOTOGP - Brad #Binder conquista il miglior risultato #KTM a Portimao in questo difficile inizio di stagione #MotoGP… - AngyFra89 : Mettici poi... #MotoGP ????Catalunya 18 (Ritiro problemi tecnici) ????Qatar 19 (Sella)?? ????Emilia 20 (Tear off)?? ????LeMa… - infoitsport : MotoGP | GP Portogallo 2021, Binder (KTM Red Bull): 'Ho dato del mio meglio oggi' | - Marquezaddicted : RT @AlessioPiana130: Impeccabile ed implacabile Significativa questa vittoria di Quartararo (e per la Yamaha...) Significativa la rimonta d… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Binder MotoGP: Binder on top in Oliveira's 'den' But the masterpiece came at Portimao, when Binder quite clearly stole Oliveira's thunder . ... Translated by Heather Watson MotoGP, Aprilia a growing star: how long before the first podium?

CIV, braccio destro ko: Delbianco presto sotto i ferri MotoGP: Binder al top nella 'tana' di Oliveira

MotoGP: Binder al top nella “tana” di Oliveira Motosprint.it MotoGP: Binder al top nella “tana” di Oliveira Il sudafricano ha riportato la KTM nelle posizioni che le competono nell’ultima gara “rubando” il palcoscenico al padrone di casa e compagno di box portoghese.

MotoGP 2021. Hervé Poncharal: "Danilo Petrucci non è sotto accusa" Lo è invece Iker Lecuona, secondo il manager di Tech3, che ha perso “la scintilla”. Danilo ha bisogno di tempo, la squadra deve aiutarlo nel processo di assuefazione alla KTM, e poi non è stato fortun ...

But the masterpiece came at Portimao, whenquite clearly stole Oliveira's thunder . ... Translated by Heather Watson, Aprilia a growing star: how long before the first podium?al top nella 'tana' di OliveiraIl sudafricano ha riportato la KTM nelle posizioni che le competono nell’ultima gara “rubando” il palcoscenico al padrone di casa e compagno di box portoghese.Lo è invece Iker Lecuona, secondo il manager di Tech3, che ha perso “la scintilla”. Danilo ha bisogno di tempo, la squadra deve aiutarlo nel processo di assuefazione alla KTM, e poi non è stato fortun ...