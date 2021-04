Monica Bellucci e il riscatto della maturità: “Libera di sentirmi femminile” (Di giovedì 22 aprile 2021) La bellezza è donna, a tutte le età. Ce lo spiega bene Monica Bellucci, che a 56 anni si gode la maturità senza sensi di colpa e senza rinunciare alla sua femminilità. Libera dal cliché di bella che non balla, l’attrice umbra è oggi uno dei volti di riferimento del cinema e dalla moda, con una lunga collaborazione avviata nel 1992 con Dolce&Gabbana che oggi coinvolge anche la maggiore delle due figlie, Deva Cassel. Una bellezza naturale, la sua, che continua ad aprirle le porte del cinema senza la Spada di Damocle del pregiudizio più spiacevole, quello legato all’età. Libera da ogni ritocco estetico, che non rincorre ma neanche condanna, Monica Bellucci ha cambiato le sue priorità professionali che sceglie anche in base ai vantaggi offerti dalla ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) La bellezza è donna, a tutte le età. Ce lo spiega bene, che a 56 anni si gode lasenza sensi di colpa e senza rinunciare alla sua femminilità.dal cliché di bella che non balla, l’attrice umbra è oggi uno dei volti di riferimento del cinema e dalla moda, con una lunga collaborazione avviata nel 1992 con Dolce&Gabbana che oggi coinvolge anche la maggiore delle due figlie, Deva Cassel. Una bellezza naturale, la sua, che continua ad aprirle le porte del cinema senza la Spada di Damocle del pregiudizio più spiacevole, quello legato all’età.da ogni ritocco estetico, che non rincorre ma neanche condanna,ha cambiato le sue priorità professionali che sceglie anche in base ai vantaggi offerti dalla ...

Advertising

frasimaidette : sei più bella di sophia loren e di monica bellucci - cemus7 : RT @Kevin10919728: MONICA BELLUCCI - Delicat22818078 : RT @celebs_fap: A classical Monica Bellucci in La riffa - veronik_dan : RT @CristiMilla1: Monica Bellucci in L'Appartement (1996) - CristiMilla1 : Monica Bellucci in L'Appartement (1996) -