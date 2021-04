Milan-Sassuolo 1-2 | rossoneri in difficoltà a San Siro

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel primo tempo ilparte meglio e riesce a portarsi in vantaggio con Calhanoglu al trentesimo. Nella ripresa icalano e si scatena Raspadori autore di una doppietta che vale il risultato finale1-2.1-2: riassunto della partita Nel primo tempo è ila sembrare più pericoloso, con Boga, Donnarumma e Berardi. Ma è ilad andare a segno. Nella ripresa, sotto la pioggia, il primo a provarci è ancora ilcon Calhanoglu e poi con una volata di Leao, che però sbaglia. La squadra di De Zerbi è meno attiva in questa ripresa. Ma al 77?, da un’azione di Toljan, arriva il pareggio e pico dopo il raddoppio. Ilva vicino al terzo gol con Berardi ma ...

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - gu3gal : L'ingresso dalla panchina, la doppietta decisiva. Tempi, spazi, posizioni. • #Raspadori e il #Sassuolo, questioni… - Milannews24_com : Milan-Sassuolo 1-2: ecco le pagelle dei quotidiani sportivi -

Fonseca Atalanta, tocca a Ilicic Galvanizzata dal successo sulla Juve, l'Atalanta ha la chance di portarsi al secondo posto: il ko delcon ilè un assist per gli uomini di Gasperini, a ...Il, sconfitto in casa contro il, si vede ora risucchiare dalle inseguitrici. La volata Champions dipende dagli scontri diretti La sconfitta contro ilha lanciato in casaun chiaro campanello d'allarme. I rossoneri, ora, hanno l'obbligo di vincere negli scontri diretti, a partire da lunedì contro la Lazio. Ecco il calendario del ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI E adesso si inizia a fare sul serio. Dopo le cinque vittorie consecutive, la Lazio è chiamata al doppio scontro diretto nel g ...Goal, spettacolo e tante emozioni nei match giocati ieri e validi per la 32ª giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli cade in casa contro un ottimo Sassuolo: 2-1 il finale a favore degli emilian ...