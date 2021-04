Le notizie | quelle impossibili da verificare

Leggi su butac

(Di giovedì 22 aprile 2021) Su Today – ma vedrete che a breve girerà anche su altre testate – è apparsa la classica notizia pubblicata appositamente per generare click. Matrimonio shock: lo sposo scopre che la moglie è… la sorella scomparsa tanti anni prima L’articolo pubblicato su Today il 19 aprile non è altro che la parafrasi di quanto riportato sul Daily Star (non propriamente una testata affidabile) che il 5 aprile pubblicava la notizia con questo titolo: Woman finds out on son’s wedding day that bride is actually her long-lost daughter I fatti raccontati hanno come unica fonte una testata fintamente cinese, l’Oriental Daily. Mi spiego meglio, esiste un Oriental Daily cinese, e la testata online appare così: La notizia della sposa invece è apparsa su un altro Oriental Daily, che ha come logo questo: Il primo dei due ha sede a Hong Kong ed è la versione online di una testata cinese che esiste da oltre ...