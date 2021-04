L’Atalanta non vince e l’Inter è sempre più vicina allo scudetto: mancano 8 punti (Di giovedì 22 aprile 2021) l’Inter è sempre più vicina alla conquista dello scudetto. Nonostante i due pareggi nelle ultime due gare contro Napoli e Spezia, gli uomini di Conte hanno ricevuto ottime notizie dagli altri campi. Le inseguitrici non hanno infatti ottenuto la vittoria, mettendo in discesa la strada dei nerazzurri. Dopo il ko del Milan in casa contro il Sassuolo, neppure L’Atalanta è riuscita a battere la Roma. La squadra di Gasperini è stata raggiunta sull’1-1 restando a 10 punti dalla capolista. I nerazzurri hanno dunque bisogno di 9 punti per laurearsi campione d’Italia. Il Milan, attualmente al secondo posto, potrebbe arrivare al massimo a quota 84 punti. Negli scontri diretti, però, sarebbero i nerazzurri ad avere la meglio. Nelle prossime tre gare ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021)piùalla conquista dello. Nonostante i due pareggi nelle ultime due gare contro Napoli e Spezia, gli uomini di Conte hanno ricevuto ottime notizie dagli altri campi. Le inseguitrici non hanno infatti ottenuto la vittoria, mettendo in discesa la strada dei nerazzurri. Dopo il ko del Milan in casa contro il Sassuolo, neppureè riuscita a battere la Roma. La squadra di Gasperini è stata raggiunta sull’1-1 restando a 10dalla capolista. I nerazzurri hanno dunque bisogno di 9per laurearsi campione d’Italia. Il Milan, attualmente al secondo posto, potrebbe arrivare al massimo a quota 84. Negli scontri diretti, però, sarebbero i nerazzurri ad avere la meglio. Nelle prossime tre gare ...

FBiasin : 'Le parole di #Ceferin certificano il lavoro dell'#Atalanta. Ma sono state scritte falsità: #Milan,#Inter,#Juve son… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - ZZiliani : Molto bene @OfficialASRoma e ricorda: cerca di arrivare settima, non è detto che nella prossima #Champions tu non c… - InteMarco : RT @SimosTwitt: L’Atalanta passeggia sulla Roma, non ha manco senso sta partita - romanismo85 : Possiamo dirlo: l’Atalanta meritava di più. E molto. Errori loro sotto porta clamorosi. Alla #Roma manca fiducia e… -