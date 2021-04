Italia Viva è sempre più morta: mentre Matteo Renzi apre Srl e fa affari con Bin Salman il partito si svuota (Di giovedì 22 aprile 2021) Italia Viva è sempre più morta. Nei sondaggi il partito di Matteo Renzi è in caduta perenne e ormai riesce ad assommare i voti dello zoccolo duro e basta. E mentre il suo leader e fondatore apre società di consulenza e porta a casa incarichi “segreti” per i maxiprogetti di Bin Salman, scatta il fuggi fuggi. L’ultima ad andarsene è stata Patrizia Baffi. Consigliera regionale in Lombardia e grande amica di Attilio Fontana, è passata da Italia Viva a Fratelli d’Italia dopo essere stata eletta al Pirellone con il partito Democratico. Ma, ricorda oggi Il Fatto Quotidiano, prima di lei negli ultimi giorni anche in altre parti d’Italia ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021)più. Nei sondaggi ildiè in caduta perenne e ormai riesce ad assommare i voti dello zoccolo duro e basta. Eil suo leader e fondatoresocietà di consulenza e porta a casa incarichi “segreti” per i maxiprogetti di Bin, scatta il fuggi fuggi. L’ultima ad andarsene è stata Patrizia Baffi. Consigliera regionale in Lombardia e grande amica di Attilio Fontana, è passata daa Fratelli d’dopo essere stata eletta al Pirellone con ilDemocratico. Ma, ricorda oggi Il Fatto Quotidiano, prima di lei negli ultimi giorni anche in altre parti d’ci ...

