Golf | Bubba Watson | risultati e declino dell’ex numero due del mondo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Vincitore di ben due Masters e dise gare sul PGA Tour,é scivolato fuori dai primi 50 del World Ranking e non trova la vittoria dal 2018. Il campione americano ha ottenuto buoni piazzamenti da quel successo ma nessuna vittoria. Ecco i suoipiù importanti nel corso degli anni.: le vittorie più importanti Ovviamente le vittorie più importanti per il campione mancino sono arrivate al Masters Tournament dove ha trovato la vittoria per ben due volte in carriera, nel 2012 e nel 2014. La prima vittoria è arrivata al playoff battendo il sudafricano Louis Oosthuizen mentre nella seconda ha battuto di tre colpi lo svedese Jonas Blixt e lo statunitense Jordan Spieth, che avrebbe vinto il torneo l’anno successivo....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Bubba

Metropolitan Magazine Italia

...in una delle sfide più intriganti del. Più indietro partivano superstar che di Masters ne sanno qualcosa, giacche verdi come Adam Scott, Jose Maria Olazabal, Patrick Reed, Phil Mickelson,...Warner Bros. Games e Playdemic annunciano la rinnovata collaborazione con il giocatore diprofessionista e due volte vincitore del Masters Tournament,Watson , con nuovi contenuti personalizzati per il pluripremiato gioco per dispositivi mobiliClash . Dall'8 al 10 ...WB ha recentemente annunciato di aver rinnovato la collaborazione tra Bubba Watson e Golf Clash, il gioco di golf per dispositivi mobile.L'inglese resta così ancora agganciato al treno dei giocatori a quattro colpi da Matsuyama, Marc Leishman, Xander Schauffele e Will Zalatoris. Sarà Hideki Matsuyama, al decimo Masters e con all’attivo ...