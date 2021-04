Gita scolastica virtuale? Polemiche per l'iniziativa barese (Di giovedì 22 aprile 2021) Bari - Non è piaciuta a Giorgia Meloni l'iniziativa della scuola primaria 'Piccinni' di Bari che ha organizzato una Gita virtuale per i suoi piccoli alunni. Destinazione: Firenze. Una delle mete ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Bari - Non è piaciuta a Giorgia Meloni l'della scuola primaria 'Piccinni' di Bari che ha organizzato unaper i suoi piccoli alunni. Destinazione: Firenze. Una delle mete ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Gita scolastica virtuale? Polemiche per l'iniziativa barese - _hikariare__ : RT @pondgitsune: Oggi mi sento esattamente come mi sentivo il giorno prima di una gita scolastica - patrochijlles : RT @pondgitsune: Oggi mi sento esattamente come mi sentivo il giorno prima di una gita scolastica - LuBrekker : RT @pondgitsune: Oggi mi sento esattamente come mi sentivo il giorno prima di una gita scolastica - bookswhisper9 : RT @pondgitsune: Oggi mi sento esattamente come mi sentivo il giorno prima di una gita scolastica -