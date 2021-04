GF VIP 6, Alfonso Signorini rivela: “Macchina già in movimento, vorrei Gaia Zorzi” (Di giovedì 22 aprile 2021) Forte del successo registrato nel corso della quinta edizione, il GF VIP ha iniziato a lavorare sulla sesta edizione, che stando ai rumors dovrebbe prendere il via nel mese di settembre. Al timone del reality show ci sarà sempre Alfonso Signorini, che avrebbe già adocchiato alcuni volti da inserire nel nuovo cast del programma targato Canale 5. A rompere il ghiaccio riguardo alla prossima edizione, è stato proprio il padrone di casa, durante un’intervista rilasciata a Tommaso Zorzi, durante un ospitata alla nuova trasmissione Il Punto Z, andata in onda streaming su Mediaset Play. In tale occasione, Alfonso Signorini avrebbe confermato in maniera ufficiale che la produzione del reality show sarebbe già a lavoro per la nuova edizione. GF VIP 6: la rivelazione di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 aprile 2021) Forte del successo registrato nel corso della quinta edizione, il GF VIP ha iniziato a lavorare sulla sesta edizione, che stando ai rumors dovrebbe prendere il via nel mese di settembre. Al timone del reality show ci sarà sempre, che avrebbe già adocchiato alcuni volti da inserire nel nuovo cast del programma targato Canale 5. A rompere il ghiaccio riguardo alla prossima edizione, è stato proprio il padrone di casa, durante un’intervista rilasciata a Tommaso, durante un ospitata alla nuova trasmissione Il Punto Z, andata in onda streaming su Mediaset Play. In tale occasione,avrebbe confermato in maniera ufficiale che la produzione del reality show sarebbe già a lavoro per la nuova edizione. GF VIP 6: lazione di ...

Advertising

PasqualeMarro : #GFVip6, che colpaccio per il padrone di casa #AlfonsoSignorini - salvatrash1 : Loredana Lecciso, Sandra Milo e Raffaella Fico corteggiate per il GF Vip 6 Alfonso il vecchio volpone - zazoomblog : Loredana Lecciso parteciperà al Grande Fratello Vip 6? Alfonso Signorini svela la verità - #Loredana #Lecciso… - Ozgdogar : @rocca_erica Non è una novità la scarsa padronanza della lingua italiana di Ilary, non per questo la si deve metter… - PasqualeMarro : Il cast del #GFVIP può tornare. L’idea di #AlfonsoSignorini -