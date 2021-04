Gasperini: “Abbiamo dominato per 70 minuti, ma se sbagliamo gol che farebbe chiunque…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha Dazn ha parlato dopo il pareggio con la Roma, una gara dominata dai suoi che poi ha rischiato di perdere. Queste le sue parole: “E’ difficile da spiegare. Abbiamo dominato per 70 minuti e poi Abbiamo rischiato addirittura di perdere. Alcuni gol mancati erano facili, poteva segnarli chiunque. Abbiamo avuto tante occasioni per vincere la partita. Globalmente è una partita dove usciamo con 4 punti in due partite con la Roma. Siamo comunque terzi, pari punti con la Juve e manteniamo un vantaggio sulle inseguitrici. Oggi dovevamo chiuderla prima per come l’avevamo impostata. Ci sarà da riflettere molto perché alcune prestazioni sono state notevoli, ma Abbiamo bisogno di tutti”. Come mai ha sostituito Malinovskyi?“Era ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha Dazn ha parlato dopo il pareggio con la Roma, una gara dominata dai suoi che poi ha rischiato di perdere. Queste le sue parole: “E’ difficile da spiegare.per 70e poirischiato addirittura di perdere. Alcuni gol mancati erano facili, poteva segnarli chiunque.avuto tante occasioni per vincere la partita. Globalmente è una partita dove usciamo con 4 punti in due partite con la Roma. Siamo comunque terzi, pari punti con la Juve e manteniamo un vantaggio sulle inseguitrici. Oggi dovevamo chiuderla prima per come l’avevamo impostata. Ci sarà da riflettere molto perché alcune prestazioni sono state notevoli, mabisogno di tutti”. Come mai ha sostituito Malinovskyi?“Era ...

